Wonen in een wijk waar architectuur en Healthy Urban Living samenkomen. Nieuwbouwproject LEVELS maakt het mogelijk!

LEVELS wordt een ontwikkeling van contrasten. De straatzijde toont het ‘stadse’ gezicht van een in beweging zijnde wereld: statige en voorname bouw in stedelijke straten, ingevuld met fraaie materialen en detailleringen. Maar eenmaal in de binnentuin waant u zich in een volstrekt andere wereld. Een wereld van rust, lucht, bomen, bloemen, planten, vogels en vlinders. Hier treft u elkaar voor een praatje, drankje of gezellig spelletje jeu de boules. Vergeet tijdens warme zomeravonden ook de gezamenlijke barbecue niet. Zoveel groen en gezelligheid, daar krijgt u energie van! Klik hier voor een rondleiding door de binnentuin.

Elektrische deelauto’s

Naast een heel mooi project, wordt LEVELS vooral een bijzonder duurzaam project. Dankzij onder meer de hoge isolatiewaarden van vloeren, gevels, daken en drievoudige HR+++ beglazing. Tezamen met de slimme installatie resulteert dit in woningen die uiteindelijk meer energie opleveren dan dat zij verbruiken. Een belangrijk deel van het overschot aan zonne-energie kunt u inzetten voor te rijden kilometers in uw eigen elektrische auto of in één van de beschikbare deelauto’s.

Goede bereikbaarheid

LEVELS ligt ten oosten van Leidsche Rijn Centrum en daarmee ook het dichtst tegen het oude centrum van Utrecht aan. In een mediterrane sfeer met gezellige boulevards en promenades is Leidsche Rijn Centrum het kloppend hart van de wijk.

Bekijk hier het prachtige woningaanbod!