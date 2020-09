Heb jij een leegstaand pand in de Utrechtse binnenstad gezien? Geef het aan op deze kaart

De leegstand in de Utrechtse binnenstad neemt toe. Althans, dat zeggen de gemeente en Centrummanagement Utrecht. Een overzicht van leegstaande panden ontbreekt bij beide organisaties. DUIC roept iedereen op om via onderstaande kaart leegstaande panden door te geven om zo een completer beeld te krijgen.

Sinds de coronacrisis heeft het centrum van Utrecht te maken met een daling van het aantal bezoekers. Hoewel het op sommige momenten nog heel druk is, zijn er over de gehele linie minder mensen. En hoewel sommige bedrijven profiteren van de coronacrisis zien veel winkels en horecabedrijven de omzet flink dalen.

Structurele leegstand

Een gevolg is dat de leegstand toeneemt. De gemeente waarschuwt al dat leegstand in straten als Steenweg, Bakkerstraat en Oudkerkhof structureel aan het worden is. Ook het Centrummanagment Utrecht ziet deze ontwikkeling.

Beide organisaties laten echter weten dat er niet een overzicht voor handen is van leegstaande panden in de binnenstad. Omdat DUIC deze ontwikkeling ook in kaart wil brengen vragen wij iedereen die in het centrum een leegstaand pand ziet dit aan te geven op onderstaande kaart.

Handig is als je de straatnaam en een foto (via mobiel of computer) daarbij uploadt, en eventueel ook het huisnummer en we vragen of je toevallig weet welke winkel of horecazaak eerst in het pand zat.