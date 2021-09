‘Heftig’ incident na kermis Utrechts Griftpark; politie wordt bekogeld en trekt wapenstok

Het liep vrijdagavond behoorlijk uit de hand in de omgeving van de kermis in het Griftpark in Utrecht. Meerdere mensen gingen met elkaar op de vuist en toen agenten arriveerden werden zij het doelwit van de menigte. Er zijn uiteindelijk drie personen aangehouden.

Vlak nadat de kermis in het Griftpark vrijdagavond dichtging kreeg de politie meerdere meldingen over vechtpartijen in de directe omgeving. Toen de agenten die op de meldingen afkwamen arriveerden keerde de groep zich tegen de politie, waardoor de dienders de wapenstok moesten gebruiken.

Agenten werden bekogeld met onder meer stenen, fietsbellen en asbakken. “Gelukkig is hier niemand bij gewond geraakt”, schrijft de politie. Ook de dienstvoertuigen werden het doelwit van de agressieve kermisbezoekers. Zo is van een auto een band lek gestoken en van een ander voertuig het achterlicht vernield.

“Ook werd er een steen door een portierraam gegooid, terwijl collega’s in het voertuig zaten. Zij kwamen onder het glas te zitten.” De politie spreek over een ‘heftig’ incident. Er zijn uiteindelijk drie personen aangehouden. Twee voor belediging en een voor het niet tonen van een identiteitskaart.