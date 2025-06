Heilige Huisjes in Utrecht gelanceerd; meer culturele activiteiten in geloofshuizen

Het nieuwe platform Heilige Huisjes is gelanceerd. Met dit nieuwe initiatief moet de verbinding tussen religieuze centra en Utrechters worden versterkt. Er wordt gefocust op culturele activiteiten, waarbij het geloof niet aan bod komt.

Heilige Huisjes Utrecht is een project van De Kerkvernieuwers, een organisatie die focust op het vernieuwen van kekrgebouwen, en de Gemeente Utrecht. Samen werken ze de komende jaren aan het verbinden van de Utrechtse gebedshuizen aan de inwoners van de stad, middels cultuur en sociale evenementen.

Het nieuwe initiatief moet focussen op activiteiten in geloofsgebouwen. “Zowel sociaal-maatschappelijke als culturele activiteiten”, zegt een woordvoerder. Ook wil Heilige Huisjes zich focussen op het zelf organiseren van evenementen, om te beginnen deze zomer.

Binding

Door meer activiteiten te organiseren in religieuze centra, moet de binding met inwoners beter worden. “Heilige Huisjes Utrecht verlaagt de drempel voor inwoners van de stad om hun religieus erfgoed te (her)beleven via cultuur en ontmoeting”, schrijft de organisatie. “Tegelijkertijd verenigt dit project de beheerders van gebedshuizen in een nieuw, stadsbreed netwerk. Zo willen wij culturele en maatschappelijke instellingen beter aan deze plekken binden.”

Geïnteresseerden kunnen onder andere langsgaan bij de Dom, de Nicolaïkerk en de Jacobikerk. Een groot deel van de evenementen is gratis te bezoeken.