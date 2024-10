Hek tussen Kennedylaan en Rooseveltlaan in Utrecht gaat weer open, maar voor hoelang?

Het hek tussen de Kennedylaan en Rooseveltlaan in Utrecht gaat na tien jaar weer open, maar als de problemen in het gebied toenemen wordt de verbinding weer afgesloten. In de voorbereiding van het plan is het hekwerk al een avond open geweest en toen zou er al sprake zijn geweest van overlast. Ook de politie heeft zorgen geuit over de maatregel. De vraag is dan ook hoelang het hek openblijft.



Het hek werd tien jaar geleden geplaatst om de overlast en onveiligheid in het gebied tegen te gaan. “Door dit hekwerk kunnen overlastgevers de politie of boa’s niet ontlopen via de Kanaalroute”, schrijft het college van B&W.

De Utrechtse fractie van DENK heeft in 2023 vragen gesteld over de maatregel. Het college heeft destijds toegezegd in gesprek te gaan met ondernemers over de mogelijkheid om de verbinding weer te openen voor fietsers en voetgangers.

Zorgen

Er is onder meer gesproken met TC Domstad, NDC Den Hommel en de BridgeBond. “Met hen hebben wij besproken of het hek kan worden opengesteld voor langzaam verkeer om hiermee de kwaliteit van de langzaam verkeersverbinding tussen Kanaleneiland en Oog in Al te versterken”, aldus het college.

Deze partijen hebben tijdens het gesprek aangegeven dat de zorgen over de veiligheid en overlast nog niet zijn verdwenen. Er is daarom afgesproken het hek voor een jaar open te stellen, zodat fietsers en voetgangers weer gebruik kunnen maken van de verbinding. “Als dit geen problemen of nieuwe overlast geeft, dan blijft het hek open.”

Avond

In de voorbereiding heeft het college aan een aannemer gevraagd wat de kosten zouden zijn voor het verwijderen van het hek en het plaatsen van paaltjes. “Helaas heeft die het werk, het verwijderen van het hekwerk en het plaatsen van een paaltje, zonder opdracht daartoe uitgevoerd.”

Inmiddels is het hek weer dicht, maar volgens een van de partijen in het gebied is de overlast en onveiligheid die ene avond alweer toegenomen. Ook de politie is sceptisch over het plan. “We zullen de proefperiode daarom eerder dan binnen een jaar beëindigen, als de overlast en criminaliteit opnieuw te groot worden.”