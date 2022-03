Hekken bij de Muntsluis gaan ook deze zomer ’s nachts dicht

De hekken op de landtongen bij de Muntsluis in Utrecht gaan ook deze zomer weer ’s nachts dicht. De gemeente heeft dat besloten omdat de afsluiting er vorig jaar toe leidde dat omwonenden minder overlast hadden van recreanten.

Medewerkers van een beveiligingsbedrijf en toezichthouders van de gemeente gaan de hekken dit recreatieseizoen dan ook weer afsluiten. In april en mei gaan de hekken ’s avonds om 22.00 uur dicht. In juni, juli en augustus is dat op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond een uur later, om 23.00 uur.

De hekken werden vorig jaar tijdens het recreatieseizoen geplaatst, omdat omwonenden van de Muntsluis last hadden van rondhangende recreanten die ook vaak afval achterlieten. Omwonenden zeggen nu – in tegenstelling tot jaren dat de landtongen niet werden afgesloten – minder last te hebben van rumoer, opstootjes en afval.

Volgens toezichthouders en handhavers gaven recreanten vorig jaar goed gehoor aan de vraag om te vertrekken als de hekken dichtgingen. De gemeente en de politie kregen vorige zomer ook minder meldingen uit het gebied. Uit de gegevens van de politie is volgens de gemeente niet af te leiden dat de overlast zich verplaatst heeft naar andere plekken in de omgeving.

