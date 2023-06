Hekken bij Muntsluis in Utrecht lijken te werken tegen overlast, daarom blijven ze ’s avonds dichtgaan

De hekken op de landtongen bij de Muntsluis in Utrecht lijken te werken tegen overlast tijdens de late avond en nacht en daarom blijven ze voorlopig staan. De hekken gaan in de maanden juni, juli en augustus van zondag tot en met donderdag om 22.00 uur dicht en op vrijdag en zaterdag om 23.00 uur.

De hekken werden twee jaar geleden geplaatst omdat omwonenden van de Muntsluis last hadden van rondhangende recreanten en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast. Uit een enquête onder 144 omwonenden, afgenomen na het vorige recreatieseizoen, blijkt dat 96 procent blij is met de hekken.

Een groot gedeelte van de omwonenden gaf aan dat de overlast tijdens de late avond en in de nacht is afgenomen. Zo reageert iemand: “Eindelijk kan ons jonge gezin weer ongestoord slapen. De hekken hebben de enorme nachtelijke geluidsoverlast gestopt: geen muziek, geschreeuw, gezang en geplons meer. Goede nachtrust is een mensenrecht en helaas zijn deze hekken daarvoor bittere noodzaak.”

Uit gesprekken met recreanten kwam volgens de gemeente naar voren dat een overgrote meerderheid ook begrip heeft voor de sluiting van het gebied. Wel bleef er zowel onder omwonenden als recreanten wat discussie over de sluitingstijden. Daar heeft de gemeente nu ook een verandering in aan gebracht. Waar voorheen de hekken op donderdag ook pas om 23.00 uur dicht gingen, is dat nu vervroegd naar 22.00 uur.