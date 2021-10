Hekken op Vredenburg tegen vallende stenen weer weg; ontbreken van ankers was oorzaak Het natuursteen is tijdelijk vastgemaakt

Terwijl de gevallen stukken steen nog op de stoep liggen, kunnen voetgangers weer volop gebruikmaken van de ruimte. De stenen kwamen op 12 september naar beneden, de dag waarop duizenden demonstranten van het Unmute Us-protest met harde muziek langs het gebouw liepen. Het blijkt dat de strips van natuursteen niet met de juiste ankers waren vastgemaakt. Daardoor konden ze loskomen. De afgelopen weken stonden er daarom hekken rondom het gebouw om onveilige situaties te voorkomen. De afgelopen tijd zijn alle natuurstenen strips vastgemaakt met balken en lijmklemmen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van materiaal en een aannemer zal er een permanente oplossing gezocht worden.

