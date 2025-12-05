Hekwerk tussen Kanaleneiland en Oog in Al toch weer dicht na overlastmeldingen

Het hek tussen de Kennedylaan en Rooseveltlaan in Utrecht ging in oktober 2024 na tien jaar weer deels open, maar de gemeente heeft besloten om die beslissing terug te draaien. Wethouder Eelco Eerenberg legt in een raadsbrief uit dat er alleen al sinds juni van dit jaar 23 overlastmeldingen zijn binnengekomen en laat het hek daarom binnenkort sluiten.

In 2014 is het hekwerk dat een deel van Kanaleneiland en Oog in Al van elkaar afscheidt neergezet om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Hierdoor was de overlast en criminaliteit volgens de gemeente vrijwel volledig opgelost.

Om die reden werd vorig jaar op verzoek van de gemeenteraad het hekwerk opnieuw geopend voor één jaar, zodat wandelaars en fietsers toch doorgang zouden krijgen. Als de overlast en onveiligheid weer toe zouden nemen, kon het besluit eerder ingetrokken worden.

Sinds het openen van het hek (oktober 2024) zijn er 32 meldingen binnengekomen, waarvan er 23 binnenkwamen sinds juni dit jaar. Het gaat hierbij om onder andere (jongeren)overlast, brandstichting, afval, drugs- en lachgasgebruik en gevaarlijke verkeerssituaties (hardrijdend verkeer en gebruik als sluiproute). Ook is het paaltje dat autoverkeer moet weren al meermaals vernield. Zowel de omliggende (sport)verenigingen, omwonenden als politie hadden vorig jaar al hun zorgen geuit over de plannen, en die blijken dus gegrond.

Schouwen van naastgelegen fietspad

Het hekwerk wordt opnieuw dichtgemaakt zodra een naastgelegen fietspad dat parallel ligt aan de Dominee Martin Luther Kinglaan en aan de Kennedylaan grenst is ‘geschouwd’. Leden van TC Domstad (tennisclub) ervaren dit fietspad momenteel als sociaal onveilig, en daarom gaat de gemeente – waar mogelijk – maatregelen treffen voordat het hek wordt gesloten.

Eind 2027 moet de Kennedylaan überhaupt heringericht zijn tot een fietspad en zijn auto’s niet meer welkom. De werkzaamheden zijn onderdeel van de projecten ‘Parkzone Den Hommel’ en ‘herinrichting van Welgelegen en Den Hommel’ en moeten rond de jaarwisseling van 2026/2027 starten.