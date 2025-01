Hele dag geen treinen van Utrecht naar Driebergen-Zeist door botsing met graafmachine

Door een ongeluk op het spoor bij Bunnik rijden er maandag geen treinen tussen Utrecht en Driebergen-Zeist. Een passagierstrein van de NS knalde vanmorgen op een graafmachine.

De machine wilde het spoor oversteken, maar kwam stil te staan op de overweg. De trein had niet genoeg tijd meer om te stoppen, schrijft spoorbeheerder ProRail op haar website.

Bij de aanrijding raakte de machinist van de trein lichtgewond. De bestuurder van de graafmachine wist op tijd uit het voertuig te komen. “Het is een geluk bij een ongeluk, het had veel erger kunnen aflopen”, vertelt woordvoerder Martijn de Graaf van ProRail.

De intercity reed van Utrecht naar Arnhem en er zaten zeven passagiers in de trein. Ook zij bleven ongedeerd.

Hervatten treinverkeer

De focus ligt nu op het zo snel mogelijk hervatten van het treinverkeer. “Dat is een grote klus”, zegt de Graaf. “De schade is groot.” De verwachting is dat de treinen pas morgenochtend weer zullen rijden tussen Utrecht en Arnhem.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht.