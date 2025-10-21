Hele ochtend minder treinen via Utrecht Centraal door tekort aan verkeersleiders

Er rijden de hele ochtend minder treinen via Utrecht Centraal vanwege een tekort aan verkeersleiders. De verstoring duurt in elk geval tot 12.00 uur. Het gaat om intercity’s van en naar Den Haag, Leiden, Eindhoven en Rotterdam. Op het traject naar het Spoorwegmuseum rijden helemaal geen treinen.

Verkeersleiders bepalen waar en wanneer treinen rijden en zijn daarom essentieel voor een veilig en ordelijk verloop van het treinverkeer. Volgens ProRail zorgt een tekort aan verkeersleiders er vanochtend voor dat er minder trein worden ingezet. “Vanwege veel zieke verkeersleiders en de herfstvakantie werden we geconfronteerd met druk op het rooster. Toen vandaag, in de ochtend van 21 oktober, tijdens het werk nog iemand ziek naar huis ging heeft ProRail moeten besluiten de treindienst af te schalen. Op die manier kunnen we in ieder geval in geval een veilige en betrouwbare dienstregeling garanderen”, aldus ProRail.

De organisatie adviseert reizigers om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Naar verwachting wordt de normale dienstregeling vanaf 12.00 uur hervat.