Help De Knappe Gans naar 20-jarig jubileum: ‘Ik ben niet goed in hulp vragen’

Kleine zelfstandigen hebben het moeilijk. Dat geldt ook voor Natalie, eigenaresse van kinderwinkel De Knappe Gans aan de Nachtegaalstraat. In hulp vragen is ze niet zo goed, maar toch doe ze het nu. Aan DUIC laat ze weten dat het 20-jarig jubileum van de winkel eraan zit te komen. En dat ze vastbesloten is dat te halen.

Omdat Natalie persoonlijk contact zo belangrijk vindt, heeft ze bewust geen webshop. In deze tijd een flinke uitdaging. Zeker als je als eigenaresse ook nog je been op een complexe manier hebt gebroken.

“Juist in deze tijd, waarin alle zeilen bijgezet moeten worden, zit ik met een gecompliceerde breuk. We vallen helaas buiten de steunpakketten van de overheid, dus normaal gesproken zou ik de mouwen opstropen en een paar tandjes bijzetten, maar nu moet ik ook nog werken aan mijn herstel.”

Een kwetsbare periode, waarin Natalie naar eigen zeggen ook veel leert. “Ik ben niet zo goed in hulp vragen, maar als ik het nu niet doe houdt het op. De hoge huur en de vaste lasten lopen door, zoals bij veel kleine zelfstandigen.”

‘Een dikke kus’

De winkel, waar je voor duurzaam speelgoed, kinderkleding, maar ook voor aandacht en een goed gesprek altijd terecht kon, heeft een schare aan loyale en lieve klanten. En toch is deze extra oproep nodig om te overleven.

“Ik weet niet hoe ik het moet redden zonder hulp. Elke bijdrage is zo ontzettend welkom. Het is de bedoeling dat ik jullie over een tijdje allemaal weer mag ontmoeten en hopelijk een dikke kus mag geven in mijn fijne winkel!”

Tot nu toe is er ruim 3.000 euro gedoneerd. Ga hier naar de doneeractie van De Knappe Gans.