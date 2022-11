Henk Kummeling van Universiteit Utrecht wordt voorzitter Staatscommissie Rechtsstaat

Henk Kummeling, rector en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, wordt voorzitter van de Staatscommissie Rechtsstaat. Deze commissie in opgericht naar aanleiding van de toeslagenaffaire en gaat het reilen en zeilen van de Nederlandse rechtsstaat onderzoeken én bekijken hoe het beter kan.

Er zal vooral gekeken worden hoe burgers beschermd kunnen worden tegen overheidsmaatregelen. Tijdens de toeslagenaffaire zijn de beginselen van de rechtsstaat namelijk geschonden, waardoor een grote groep Nederlanders op zijn zachtst gezegd in de knel is gekomen.

Er is onlangs een rapport verschenen over de toeslagenaffaire. Naar aanleiding van dit rapport is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die was ingediend door Pieter Omtzigt en Chris van Dam, waarin werd gevraagd een Staatscommissie op te richten. Deze commissie gaat onderzoek doen naar het functioneren van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht.

Eervol

Henk Kummeling is naast rector aan de Universiteit Utrecht ook hoogleraar vergelijkend constitutioneel recht. Hij vindt het naar eigen zeggen eervol om met deze opdracht aan de slag te gaan. “Hierin komt bijna alles wat ik in mijn wetenschappelijke carrière gedaan en onderzocht heb samen.”

Kummeling verwacht een halve dag per week te gebruiken voor het voorzitterschap. De commissie zal voor 1 juni 2024 haar advies aanbieden aan het kabinet.

