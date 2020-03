Herdenking tramaanslag in Utrecht: ‘Wij vergeten hen nooit’

Het is precies een jaar geleden dat er een aanslag was in Utrecht. In een tram op het 24 Oktoberplein werd op 18 maart 2019 het vuur geopend op onschuldige mensen in en buiten de tram. De publieke samenkomst om de tramaanslag te herdenken is afgelast, maar toch staan veel Utrechters stil bij de gebeurtenissen.

De stadsvlaggen op het stadhuis, het stadskantoor en wijkservicecentrum Vleuten-De Meern hangen op woensdag halfstok en precies om 10.43 uur luidde de Domtoren 1 minuut stilte in ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Ook is er een toespraak van burgemeester Jan van Zanen opgenomen waarin hij stilstaat bij de tramaanslag. Hij zegt de herdenking graag samen te hebben gedaan met nabestaanden, slachtoffers en anderen, maar in verband met de coronacrisis kon dat niet doorgaan. “In onze gedachten zijn we vandaag bij hen die we nog steeds missen.”

Een krans

Op het 24 Oktoberplein legde de burgemeester een krans samen met minister Grapperhaus. Er is inmiddels een blijvende herinneringsplek gekomen in de vorm van een parkje. Mensen kunnen hier stilstaan bij wat er op 18 maart 2019 is gebeurd. Een plek waar ruimte is voor verdriet en verbondenheid.

Het ontwerp voor de herinneringsplek verbeeldt de golf van ongeloof en verdriet die door de stad Utrecht ging na het schietincident.

De burgemeester sluit zijn toespraak af met de woorden: “Vandaag is de dag waarop we herdenken, waarop stadsdichter Ruben van Gogh zijn gedicht laat horen, waarop de Domtoren klinkt. Vandaag zijn we stil en herinneren wij hen, blijven we naast hen staan en vergeten we hen niet. Nooit.”

Bekijk hieronder de toespraak van burgemeester Jan van Zanen.

18 maart 2019

Utrecht werd op 18 maart 2019 opgeschrikt door een aanslag. Op de dag van de beschieting kwamen drie mensen om het leven en tien dagen later overleed een vierde slachtoffer. Meerdere anderen raakten zwaargewond.

De uren na de tramaanslag is de stad en het hele land in diepe verwarring en grote onzekerheid. Het noodhospitaal van het UMC Utrecht opent halsoverkop en de stad gaat op slot voor een zoektocht naar de dader. Rond 18.00 uur wordt de verdachte, Gökmen T., gevonden en aangehouden.

De nasleep

In de dagen die volgen is er groot verdriet. Nog in dezelfde week is er een indrukwekkende tocht voor de slachtoffers. Er worden toespraken gehouden en met een groot spandoek waarop ‘Utreg buigt nooit’ staat wordt de veerkracht van de stad getoond.

Mensen uit alle lagen van de samenleving, van allerlei afkomsten en met verschillende religies nemen deel aan de tocht en tonen zo de solidariteit van de stad. Meer dan 16.000 mensen liepen mee met de stille tocht en geven het enige juiste antwoord op terrorisme: wij buigen nooit.

De daaropvolgende periode is er lang veel onduidelijk. Er wordt al gesproken over een mogelijk terroristisch motief, maar dat wordt ook weer betwist. De enige verdachte lijkt wel de juiste te zijn en hij lijkt ook alleen te hebben gehandeld.

Er wordt informatie verzameld en onderzocht wat er precies is gebeurd op de bewuste 18 maart. Vrijdag 20 maart, een jaar en 2 dagen na de aanslag, zal de rechter het oordeel uitspreken in de zaak.

Herdenking

De herdenking van woensdag zou een nieuw eerbetoon hebben moeten zijn met veel publiek en solidariteit op de herdenkingsplek. Door de coronacrisis liep dat anders, maar er wordt wel op vele plekken in de stad herdacht.

Thuis worden kaarsjes gebrand en minuten stilte gehouden en mensen vinden elkaar via social media. In de stad zijn de klokken van de Domtoren te horen. De vier klokken sloegen vanaf 10.30 uur en daarna vier keer, voor elk slachtoffer.

Wij zullen hen nooit vergeten.