Herdenking tramaanslag: ‘Utrecht is op die dag haar onschuld kwijtgeraakt’

Utrecht heeft maandagmorgen de tramaanslag herdacht. Nabestaanden, slachtoffers, hulpverleners en andere betrokkenen kwamen samen rondom het 24 Oktoberplein. Vandaag precies vijf jaar geleden vond de aanslag plaats waarbij vier mensen om het leven kwamen en meerdere gewonden vielen.

“Vijf jaar geleden gebeurde op deze plek het onvoorstelbare. In sneltram 61 begon een man om zich heen te schieten”, sprak burgemeester Sharon Dijksma vanochtend. De herdenking startte om 10.30 uur met een toespraak van Dijksma.

De burgemeester zei onder meer: “Voor veel van de betrokkenen is het nog iedere dag 18 maart 2019. Nabestaanden die met verjaardagen en feestdagen een lege plek aan tafel hebben. Ooggetuigen en hulpverleners die worstelen met nachtmerries, met beelden die ze nooit meer vergeten en nog altijd het openbaar vervoer mijden. De impact van de tramaanslag was – én is – niet te onderschatten.”

Verder zei ze over 18 maart 2019: “Utrecht is op die dag haar onschuld kwijtgeraakt. Opeens was daar het besef dat een terroristische aanslag niet alleen iets van ver weg is. Op een plek waar je jezelf veilig zou moeten voelen, gebeurde het ondenkbare. Wat we niet voor mogelijk hielden, gebeurde hier echt.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Om 10.43 uur volgde er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers waarna vier klokken van de Domtoren luidden. Na de minuut stilte werden er bloemen neergelegd bij de herinneringsplek.

Het was de laatste jaarlijkse officiële herdenking. Voortaan vinden de officiële herdenkingen van de tramaanslag iedere 5 jaar plaats. De eerstvolgende is op 18 maart 2029.