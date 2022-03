Herdenking Utrechtse tramaanslag op 18 maart gaat door met publiek

Drie jaar na de tramaanslag op het 24 Oktoberplein, zal deze op vrijdag 18 maart voor het eerst herdacht worden met de aanwezigheid van publiek. De afgelopen twee jaar werden de herdenkingen klein gehouden wegens de coronamaatregelen. De herdenking begint om 10:30 uur. Om 10:43 is er een minuut stilte.

“Het is goed en belangrijk dat we dit jaar de tramaanslag in brede kring kunnen herdenken”, zegt Burgemeester Sharon Dijksma. “Het is een gebeurtenis die bij vele Utrechters en mensen in het hele land in het geheugen is gegrift. Om 10:43 uur zijn we een minuut stil voor de slachtoffers en denken we aan hun nabestaanden.”

Op 18 maart 2019, om 10:43 uur opende Gokmen T. in de tram het vuur op passagiers en omstanders. Bij de aanslag kwamen op de dag van de beschieting drie mensen om het leven. Tien dagen later overleed een vierde slachtoffer. Meerdere anderen raakten zwaargewond.

Herdenking

De herdenking begint om 10.30 uur met een gedicht van Gildemeester van het Stadsdichtersgilde Ruben van Gogh. Dan houdt burgemeester Dijksma een korte toespraak, waarna de minuut stilte begint.

Tijdens de minuut stilte zullen de klokken van de Domtoren vier keer luiden, een keer voor ieder slachtoffer. Op het stadhuis, het stadskantoor in wijkservicecentrum Vleuten-De Meern hangen de vlaggen de hele dag halfstok.

