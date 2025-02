Herdenkingsmonument onthuld voor verslaafden in tunnel Hoog Catharijne in Utrecht

Wat voor veel Utrechters de ingang is van de expeditietunnel onder Hoog Catharijne, is voor Theo de uitgang. Als verslaafde heeft hij er jaren gewoond, net als honderden andere dak- en thuislozen. Ruim twintig jaar later kan hij, met het monument dat vandaag ter herdenking onthuld wordt, de periode afsluiten. “Het was de hel.”

Theo was veertig jaar lang verslaafd en maakte de hele periode in de tunnel mee. “De muren waren grauw en stonken naar de zeik.” Hij ziet het nog goed voor zich. “We waren verhard, verbitterd, verrot en afgeschreven door de maatschappij. We keken naar elkaar, maar zagen niet dat de dood ons in de ogen stond. Ik heb geluk dat ik eruit ben gekomen.”

Het beeld waarmee die tijd herdacht wordt is een mensfiguur van beton en messing, gemaakt door Lucas Mergler. Het ligt in de foetushouding op de stoep voor de expeditietunnel. “Het moet juist niet op een sokkel staan, want dan verhef je iets verschrikkelijks. Daar moet je niet over liegen, vertelt hij. “De tunnel heeft de mensen gebroken. Daarom is ook het beeld in stukken gehakt.”

Bij de onthulling bedankt Theo nadrukkelijk Hans Spekman (PvdA), die zich in die periode als gemeenteraadslid en wethouder succesvol hard heeft gemaakt voor de verslaafden en dak- en thuislozen. “Het is toen gelukt om de menselijkheid op één te zetten.” De sleutel lag in een betere samenwerking tussen verschillende instanties, wat leidde tot effectieve opvang en zorg. “Als je een mens een mens laat zijn, hoeft die minder te gebruiken en krijg je vanzelf minder overlast.”

Huidige situatie

Ondanks de successen van toen, verergert de situatie in Utrecht weer, ziet ook Spekman. “Er zijn nieuwe drugs en meer dak- en thuislozen. Daarom moeten we in beweging blijven, maar sommige organisaties zijn juist vastgeroest”, zegt hij. “We moeten waakzaam zijn. Ik hoop dat we blijven kijken naar wat we zien, en met oplossingen komen.”

De huidige wethouder, Rachel Streefland, onderstreept de noodzaak voor die alertheid. “We mogen niet verslappen, want anders gaat het heel snel slecht.” Ze noemt als voorbeeld het openhouden van de bed-bad-brood regeling, die begon in de tijd van Spekman. Sinds kort financiert de gemeente het weer zelf, nadat het huidige kabinet de financiering daarvoor stopzette. “Afbouwen is zo gebeurd, opbouwen is heel moeilijk.”

Theo is nu 11 jaar clean. Op zijn verzoek wordt bij de bijeenkomst het nummer ‘De straat is zijn woning’ gedraaid dat hem duidelijk ontroerd. ‘Hij is maar een zwerver, maar altijd nog mens. Hij zoekt een nieuw leven – al was het maar even – dat is nog zijn wens.’