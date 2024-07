Herinnering aan de verwoestende storm van 1674 in Utrecht: De DOMKERK-MOKKEN

Het is volgende week 350 jaar geleden sinds een deel van de Domkerk is ingestort door een allesverwoestende storm. Ter gelegenheid van deze herdenking ontwierp Utrechtse kunstenaar Ellen de Bruijn de DOMKERK-MOKKEN, met haar visie op hoe het plein eruit zag voor de storm van 1 augustus 1674.

‘Hoe zag volgens jou het Domplein eruit vóór 1 augustus 1674?’ Deze vraag stond centraal bij het ontwerpen van de DOMKERK-MOKKEN, ter gelegenheid van 350 jaar sinds het instorten van de Domkerk. Utrechts kunstenaar Ellen de Bruijn maakte de illustraties voor de mokken.

De Bruijn maakte een impressie van haar visie op het plein voor de kerk. Sint-Maarten stapt met zijn paard beneden op het plein. De heilige, die zijn mantel deelde met een bedelaar, staat symbool voor naastenliefde. Naast de kerk is een regenboog te zien.

Tekst loopt door onder de foto

In het midden van de mok staat een geabstraheerde versie van het Evangelistenraam van Richard Roland Holst, met daarnaast de Pandhof zoals die nu is.

Tekst loopt door onder de foto

Een storm

Het is volgende week 350 jaar geleden sinds het schip tussen de Domkerk en –toren is ingestort tijdens een storm in 1674. Kranten uit die tijd berichtten over hagelstenen zo groot als babyhoofden. De exacte oorzaak blijft onduidelijk.

In 1980 suggereerden meteorologen een tornado, maar het meest recente wetenschappelijke onderzoek wijst op een boogecho. Dit relatief nieuwe fenomeen gaat gepaard met verschillende onweersstoringen en valwinden, die aanzienlijke schade kunnen veroorzaken en zich over honderden kilometers kunnen uitstrekken.

DomShop

De DOMKERK-MOKKEN ter gelegenheid van deze herdenking zijn vanaf 1 augustus voor 12.95 euro te koop bij de DomShop, de winkel in de Domkerk. De opbrengst van de mokken zijn bestemd voor het onderhoud en de restauratie van de Dom.