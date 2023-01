Herinrichting deel van Catharijnesingel in Utrecht heeft vertraging opgelopen

De herinrichting van het deel van de Catharijnesingel dat tussen de Marga Klompébrug en Hoog Catharijne ligt heeft vertraging opgelopen. Eerder werd door projectorganisatie CU2030 gezegd dat alles in 2022 zou worden afgerond, maar nu lijkt het erop dat dit in maart van dit jaar wordt gedaan.

Tussen de rijbaan en het water ligt inmiddels een nieuw fietspad, maar dit kan nog niet worden gebruikt. Vanwege de vorst in december kon dit pad niet geasfalteerd worden. Ook lukte het niet de verkeerslichten op tijd in te stellen. “En nu heeft de aannemer ook even kerstvakantie”, aldus de projectorganisatie.

Van 23 januari tot en met 3 februari wordt dit deel van de Catharijnesingel afgesloten voor auto’s. In deze periode worden nieuwe lantaarnpalen geplaatst en worden er zestien platanen geplant. “Begin februari fiets je dan met sfeervol licht op een nieuw fietspad omgeven door groen.”

Kruispunt

Van 6 tot en met 17 maart wordt de Catharijnesingel nog een keer afgesloten voor auto’s. Dan wordt het kruispunt bij de Marga Klompébrug en het Moreelsepark afgemaakt. Tot slot heeft ook de aanleg van de singeltrappen vertraging opgelopen. Ook dit kwam door de vorst. De hoop is dat dit in februari wordt gedaan, maar ook dat is afhankelijk van het weer.

Tot slot wordt het voetpad langs de waterkant dit jaar afgemaakt.