Herinrichting Donaudreef in Utrecht opnieuw uitgesteld

De herinrichting van de Donaudreef in Utrecht loopt opnieuw vertraging op. De gemeente presenteerde in december 2021 de eerste plannen, maar de werkzaamheden zijn sindsdien meerdere keren uitgesteld.

De verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers op de Donaudreef moet worden verbeterd. Daarover heerst nu bezorgdheid en sommige delen worden als onveilig beschouwd door bewoners. De herinrichting is dan ook vooral bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten en een groenere leefomgeving te creëren, in de vorm van 1650 vierkante meter aan nieuwe groenvakken.

Ondergrondse kabels

Na eerdere uitstel zou dit voorjaar de eerste schop de grond in gaan. Eerst zouden ondergrondse kabels en leidingen worden verlegd, waarna de aannemer de straat opnieuw zou inrichten.

Eind januari kwam echter aan het licht dat de ondergrond van de Donaudreef complexer is dan verwacht. Dit bemoeilijkt het aanleggen van groenvakken en het planten van bomen langs één zijde van de straat. “Dat vormt nu een complexe hindernis voor het maken van de groenvakken en het toevoegen van de bomen uit het vastgestelde ontwerp aan één kant van de Donaudreef”, schrijft het college in een brief aan de raad.

“De verlegging van de kabels en leidingen vraagt extra onderzoek en dat betekent in ieder geval dat niet dit voorjaar al begonnen wordt met het werk.” Wel verwacht het college nog in 2025 te beginnen.