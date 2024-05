Herinrichting Jutfaseweg in Utrecht start in juli; deze maand wordt snelheid al teruggeschroefd

Naar verwachting wordt begin juli gestart met de herinrichting van de Jutfaseweg in Utrecht. In voorbereiding daarop wordt op 15 mei de maximumsnelheid op de weg al teruggeschroefd naar 30 kilometer per uur.

De Jutfaseweg in Utrecht moet een aantrekkelijke straat voor fietsers en voetgangers worden. Auto’s zijn hier straks te gast, er komt meer groen en er wordt een wandelpad aangelegd langs de oever.

De gemeente heeft inmiddels een aannemer gevonden die de klus gaat uitvoeren. De verwachting is dat het werk in juli begint. Ter voorbereiding op die werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de Jutafseweg teruggeschroefd naar 30 kilometer per uur.

Zoals bij elk verkeersbesluit kunnen mensen bezwaar maken op de verlaging van de snelheid. Dit kan tot en met 26 juni.