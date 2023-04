Herinrichting Kanaalstraat in Utrecht duurt paar weken langer vanwege de vondst van asbest

De herinrichting van de Kanaalstraat in Utrecht duurt naar verwachting een paar weken langer omdat er asbest is aangetroffen in de rioolbuizen die vervangen moeten worden. Volgens de gemeente is er geen direct risico voor de volksgezondheid.



De herinrichting van de Kanaalstraat is in oktober 2022 van start gegaan. Het riool wordt vervangen en de stoep, de fietspaden én de weg komen er anders uit te zien. Momenteel wordt gewerkt in het deel tussen de Ouderijnbrug en de J.P. Coenstraat. De aannemer heeft in dit gebied asbest gevonden.

Kit

Het materiaal is aangetroffen in de kit die de oude rioolbuizen aan elkaar verbindt. Deze lijmsoort werd vroeger weleens gebruikt om verbindingen waterdicht te maken. Omdat asbest een gevaar kan zijn voor de gezondheid gelden strenge regels voor het werken met het materiaal. “Dit heeft invloed op de werkzaamheden”, schrijft de gemeente.

Uit voorzorg moet de aannemer het gebied waar gewerkt wordt afzetten met zwart/geel lint. Deze plek is nu al afgezet met bouwhekken. Ook moeten de werknemers beschermende kleding dragen en de rioolbuizen waar asbest in zit moeten worden afgevoerd in afgesloten containers.

Weken

Dit alles zorgt ervoor dat de werkzaamheden langer duren dan gepland. De verwachting is dat het werk tussen de Ouderijnbrug en de J.P. Coenstraat een paar weken langer duurt en ook dat het werk aan de rest van de straat later wordt afgerond.

Tot slot benadrukt de gemeente dat er geen direct risico is voor de gezondheid van omwonenden. “De vezels kunnen alleen loskomen als de kit lange tijd verhit wordt, maar dat gebeurt niet bij het verwijderen van de rioolbuizen. De situatie in de Kanaalstraat valt in de laagste risicocategorie voor asbest.”