Herinrichting kruispunt ’t Goylaan en Linschotensingel in Utrecht start medio mei; omleiding via A12

De herinrichting van de kruising bij ’t Goylaan en de Linschotensingel in Utrecht start 13 mei. Dit betekent dat een deel van de automobilisten tot en met 21 juni moet omrijden via de snelweg A12. De aanpassingen aan het kruispunt zijn volgens de gemeente nodig omdat er nu op drukke momenten veel auto’s stilstaan voor de verkeerslichten.

“Deze wachtrijen zijn soms zo lang, dat het verkeer ook op ‘t Goyplein, de Socrateslaan en Constant Erzeijstraat stil komt te staan. Deze files vertragen de doorstroming van de bussen en zorgen voor aantasting van de leefbaarheid op en rondom ’t Goylaan. Ook moeten fietsers en voetgangers langer wachten of tussen de file van motorvoertuigen oversteken”, schrijft de gemeente.

Eind vorig jaar werd al aangekondigd dat het kruispunt onder handen genomen zou worden. De verkeerslichten worden vervangen door zogenoemde doseerlichten, die auto’s beetje bij beetje doorlaten op drukke momenten. Ook wordt de weg smaller door één strook per richting aan te leggen. Hierdoor moet het voor fietsers en voetgangers makkelijker worden om over te steken.

Bij de oversteekplek komt een warmtecamera die wachtende mensen herkent. Als het wachten te lang duurt, zet de camera het doseerlicht voor auto’s op rood, zodat voetgangers genoeg tijd hebben om over te steken. Dit is volgens de gemeente vooral bedoeld voor personen die wat meer tijd nodig hebben om over te steken, zoals ouderen of mensen met een beperking.

Omleiding

Het werk is opgedeeld in drie fases en de eerste fase duurt van 13 mei tot en met 21 juni. In deze periode wordt gewerkt aan de rijweg en het fietspad aan de noordkant. ’t Goylaan is tot en met 21 juni vanaf het Oud-Wulvenplantsoen afgesloten in de richting van ’t Goyplein. Het verkeer richting ’t Goyplein en de Waterlinieweg wordt omgeleid via de Europalaan en A12.

Het verkeer dat vanaf ’t Goyplein Hoograven in rijdt kan wel doorrijden. “We moeten helaas één rijrichting omleiden omdat we anders niet genoeg ruimte hebben om het werk veilig uit te voeren. We hebben voor deze rijrichting gekozen omdat uit onderzoek blijkt dat we zo minder verkeer hoeven om te leiden”, aldus de gemeente.

Ook de bus moet omrijden tijdens de werkzaamheden en de halte ’t Goylaan aan de zijde van het wijkbureau is tot en met 21 juni niet in gebruik. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden aan de zuidkant van ’t Goylaan passeren.

Oranjebrug

Fase twee van de herinrichting start in oktober en duurt tot maart 2025. In deze periode werkt Vitens aan de waterleiding onder het zuidelijke fietspad. “Dit kan pas na de zomer, omdat er in de zomer veel water door de leiding gaat. Wij kunnen hier niet op wachten, omdat we in de buurt ook aan wegen gaan werken, zoals de Jutfaseweg en de Socrateslaan.” Van maart 2025 tot en met april wordt in de laatste fase gewerkt aan het fietspad aan de zuidkant van ’t Goylaan.

Tot slot zegt de gemeente dat er door het werk aan het kruispunt, maar ook vanwege de afsluiting van de Oranjebrug, straks meer verkeer in de wijk rijdt. “Het zal daardoor vermoedelijk drukker worden op de W.A. Vultostraat, Briljantlaan, Vondellaan, (andere delen van) ’t Goylaan en mogelijk delen van de Jutfaseweg.”