Herinrichting Lucasbolwerk Utrecht gaat volgende fase in

In augustus vorig jaar werd bekend dat de kruising bij cafés de Potdeksel, de Stad en Tilt een nieuwe inrichting krijgt. Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden achter de rug en staat de herinrichting van het horecaplein aan het Lucasbolwerk op de planning.

De gemeente gaat de kruising nu anders inrichten, omdat de wegen in de omgeving opengebroken moeten worden om het riool te vervangen. Het systeem ligt er al sinds 1952 en voldoet niet meer aan de huidige normen.

De werkzaamheden, waarbij de parkeerplaatsen verdwijnen en er meer ruimte komt voor fietsers én voetgangers, duren ongeveer een jaar. Nabij de Wittevrouwenstraat staat een bouwkeet en ook liggen op deze plek bouwmaterialen opgeslagen.

In de Lange Jufferstraat is het riool inmiddels vervangen en zijn de werkzaamheden afgerond. Nu richt de gemeente zich op de herinrichting van het horecapleintje aan het Lucasbolwerk. De werkzaamheden moeten in de week van 3 maart klaar zijn. Tot die tijd blijft het Lucasbolwerk afgesloten voor doorgaand verkeer.

Fietsverwijdering en afvalophaalplekken verplaatst

Begin maart starten ook de werkzaamheden in de Korte Jufferstraat. Volgens de planning is het riool daar eind maart vervangen. Fietsen die er geparkeerd zijn, worden verwijderd en de ophaalplekken voor afval worden tijdelijk verplaatst.

In april is de Keizerstraat, tussen de Nobelstraat en de Korte Jufferstraat, aan de beurt voor nieuwe riolering.

Overlast voor omwonenden

De herinrichting verloopt tot nu toe niet zonder hinder. Omwonenden ervaren veel overlast vanwege al het bouwmateriaal en de keet die nodig zijn voor de werkzaamheden nabij de kruising met de Wittevrouwenstraat.

Eind vorig jaar stelde CDA-lid Bert van Steeg tijdens het vragenuur van de gemeente vragen aan het college over de situatie.