Herinrichting Maliebaan in Utrecht weer stap verder; volgend jaar starten de werkzaamheden

De herinrichting van de Maliebaan in Utrecht is weer een stap verder. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben de afgelopen periode kunnen reageren op het ontwerp. Dat is afgerond en nu kan de gemeente aan de slag met de puntjes op de i. Volgend jaar moet de herinrichting beginnen waarbij de twee rijbanen in het midden van de Maliebaan een fiets- en wandelpromenade worden.

Ruim acht jaar geleden werden de eerste bewonersavonden georganiseerd over de ‘nieuwe’ Maliebaan. Tal van varianten op het ontwerp zijn de revue gepasseerd en nu ligt het vast. De afgelopen periode konden omwonenden en andere belanghebbenden nog op de details reageren. Die reacties heeft de gemeente verwerkt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het plan

De Maliebaan, die al bijna 400 jaar oud is, krijgt een flink andere inrichting. In het kort komt het erop neer dat automobilisten straks alleen nog over de Maliebaan kunnen rijden via de ventwegen, de middenbaan wordt omgedoopt tot promenade en is bestemd voor fietsers en voetgangers.

Verder gaan de verkeerslichten op de kruising met de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat verdwijnen, wordt de kruising volledig anders ingericht met een middeneiland, komt er meer groen en veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De Maliebaan moet een plek worden om te ‘verblijven en flaneren’, aldus de gemeente. “We zijn er trots op dat we met dit ontwerp een prachtige groene omgeving langs een monumentale straat in de stad kunnen realiseren.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Reacties

Bij de gemeente zijn recent nog wel wat reacties binnengekomen over onder meer de fiets- en wandelpromenade. Die gingen met name over de hoge snelheid van elektrische fietsen, wat mogelijk onveilig zou zijn in combinatie met wandelaars. De gemeente laat weten dat dit gedeelte van het plan niet meer aangepast wordt. De gemeenteraad stemde ook eerder al in met de promenade. De verwachte aantallen fietsers en voetgangers zouden goed samen moeten gaan, ook kan er nog op de ventwegen gefietst worden en zijn er aparte voetpaden.

Naar aanleiding van andere reacties wordt een bestaand hekwerk ook teruggeplaatst na de herinrichting en wordt er nog een plan voor de beplating gemaakt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het college van B&W schrijft: “Het ontwerp voor de Maliebaan en de kruising zorgt voor afname van (doorgaand) autoverkeer. De kruising kan straks, zonder verkeerslichten, het aantal fietsers in verschillende richtingen beter verwerken. Voetgangers krijgen voorrang op de oversteek van de ventwegen. Zo kunnen we de groei van het fietsverkeer opvangen en het accent verschuiven van autoverkeer naar voet- en fietsverkeer.

De gemeente gaat het ontwerp nu helemaal afmaken. Dat is vooral van technische aard. De werkzaamheden moeten eind 2024 echt gaan beginnen.