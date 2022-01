Herinrichting Maria Majorplein bij Pandhof Sinte Marie in Utrecht bijna van start

De herinrichting van het Maria Majorplein bij de Pandhof Sinte Marie gaat op maandag 31 januari beginnen. De werkzaamheden duren tot half april.

Het ontwerp voor het nieuwe plein is gemaakt door Stichting Pandhof Sinte Marie, samen met landschapsontwerper Mintske Sijsma. In het nieuwe ontwerp komen het hekwerk en de bestrating met de plattegrond van de Mariakerk mooier terug, er komt extra groen op het plein en rondom de bomen en twee bomen worden verplaatst naar de buitenkant van het plein. Eén boom wordt verplant in het Willemsplantsoen.

Op het hekwerk wordt straks een bank gemaakt en op het plein komen losse stoelen, waarvan sommige verplaatst kunnen worden. En ook aan kunst is gedacht. Beeldhouwer Tom Kalle heeft voor het plein een bijzonder waterwerk ontworpen en er komt nieuwe verlichting waarmee de historische omgeving verlicht wordt.

Werkzaamheden

De aannemer begint op 31 januari met opruim- en graafwerkzaamheden. Ook wordt de plaatsing van het hek en het waterwerk voorbereid. De bomen die verplant worden, gaan meteen naar hun nieuwe plek en de paden in de tuin worden opnieuw bestraat.

Begin maart worden dan het nieuwe hekwerk en het waterwerk geplaatst. Daarna komt de nieuwe bestrating op het plein. Stichting Pandhof Sinte Marie zorgt zelf voor de nieuwe beplanting.

Overlast

De werkzaamheden van de aannemer zijn volgens de gemeente op werkdagen van 7.00 tot 16.00 uur. De aannemer gebruikt licht elektrisch materieel om overlast van geluid en trillingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Pandhof Sinte Marie is tijdens de werkzaamheden afgesloten, waardoor voetgangers niet over het plein kunnen lopen. In maart gaat de aannemer de stoep aan de buitenkant van de hekken opnieuw bestraten. Voetgangers worden tijdens die dagen tijdelijk omgeleid via de overkant van de straat.