Herinrichting Socrateslaan in Utrecht met minimaal 10 maanden vertraagd

De herinrichting van de Socrateslaan in Utrecht is met minimaal 10 maanden vertraagd. Volgens de gemeente zijn er meer ingrijpende werkzaamheden nodig dan vooraf bekend was. De uitvoering van de herinrichting stond vanaf 3 juli op de planning, maar wordt nu uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2024.

De Socrateslaan wordt, net zoals de aangrenzende ‘t Goylaan, ingericht als stadsboulevard. Dit betekent dat er minder ruimte komt voor auto’s, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en ook meer groen wordt toegevoegd.

Ingrijpende werkzaamheden

De gemeente heeft dinsdag laten weten dat de herinrichting is vertraagd. Tijdens de voorbereidende gesprekken tussen de gemeente en de nuts- en telecompartijen, die eigenaren zijn van de kabels en leidingen die onder de grond lopen, bleek dat meer ingrijpende werkzaamheden nodig zijn. Bij eerdere gesprekken ging de gemeente ervan uit dat deze extra werkzaamheden niet nodig waren.

De impact van het vervangen van het riool en het aanleggen van wadi’s (plekken waar water tijdelijk wordt opgeslagen tijdens hevige neerslag) op de kabels en leidingen is door zowel de gemeente als de partijen onderschat. Zo moet er eerst een waterleiding worden verlegd en vervangen. Ook moet het grondoppervlak tachtig centimeter omlaag worden gebracht om de wadi’s aan te leggen, waardoor de aanwezige kabels en leidingen moeten worden verlaagd. Nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan de herinrichting pas starten.

“Op basis van wat we nu weten verwachten we dat de nuts- en telecompartijen ongeveer 10 maanden nodig hebben voor de voorbereiding en uitvoering van de kabels- en leidingenwerkzaamheden”, aldus het Utrechtse college. De start van de herinrichting wordt daarom uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2024.

Andere projecten

Ook zoekt de gemeente de komende tijd welk effect de vertraging van de herinrichting van de Socrateslaan heeft op andere projecten, zoals de herinrichting van de Europalaan Noord van februari tot en met september 2024. “Omdat beide projecten tot verkeershinder leiden, is een afweging nodig of de werkzaamheden samen kunnen vallen of dat we de werkzaamheden gefaseerd moeten uitvoeren. Dit zou kunnen betekenen dat de herinrichting van de Socrateslaan mogelijk nog later plaatsvindt dan over de genoemde 10 maanden.”

Onder meer omwonenden zijn op de hoogte gesteld van de vertraging via een wijkbericht en uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Als verontschuldiging biedt de gemeente de bewoners van de Socrateslaan, de directe omgeving en de betrokken bewonersgroep een bloemenbon aan. Het college komt in het vierde kwartaal van 2023 met meer informatie over de vernieuwde planning.