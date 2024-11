Herinrichting Socrateslaan in Utrecht wederom uitgesteld; werk start in april 2025

De herinrichting van de Socrateslaan in Utrecht is wederom uitgesteld. Het werk zou eind dit jaar beginnen maar omdat de werkzaamheden aan de Jutfaseweg dan nog niet zijn afgerond, start de herinrichting pas in april 2025.

De Socrateslaan wordt, net zoals ’t Goylaan, ingericht als stadsboulevard. Dit betekent dat er minder ruimte komt voor auto’s, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en ook meer groen wordt toegevoegd. De verkeerslichten bij de kruispunten gaan weg en daarvoor in de plaats komen zogenoemde ‘doseerlichten’. Dat moet ervoor zorgen dat iedereen de Socrateslaan veilig kan oversteken.

De herinrichting zou eigenlijk al in de zomer van 2023 moeten beginnen, maar toen dat niet lukte werd dat verschoven naar het tweede kwartaal van 2024 en vervolgens werd het eind 2024. Nu schrijft het college van B&W dat ook die datum niet wordt gehaald. “Omdat de Socrateslaan de omleidingsroute is voor de Jutfaseweg kunnen de werkzaamheden aan de Socrateslaan helaas pas beginnen als het werk aan de Jutfaseweg klaar is. Dit is naar verwachting in april 2025.”

Daarnaast is het ontwerp op een aantal punten aangepast. Zo komt er meer ruimte voor auto’s die wachten voor het verkeerslicht en ook moet het voor fietsers nog makkelijker worden de weg over te steken. Vanwege de aanpassingen verdwijnen er twee parkeerplekken ter hoogte van de Socrateslaan 32 tot en met 36.

In het najaar worden wel alvast datakabels omgelegd. “In april 2025 wordt vervolgens gestart met de vervanging van de waterleiding en de gasleiding. Aansluitend hierop starten we met het opnieuw inrichten van de Socrateslaan. We verwachten dat de Socrateslaan in het voorjaar van 2026 opnieuw is ingericht.”