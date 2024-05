Herinrichting tramhaltes Vaartsche Rijn tot Science Park wordt nu écht gerealiseerd

Dit jaar wordt de herinrichting van de tramhaltes van Vaartsche Rijn tot aan Science Park écht gerealiseerd. De haltes worden duurzamer en groter. Vorig jaar stond de herinrichting al op de planning, maar hier ging uiteindelijk een streep doorheen. Vanaf 24 mei zullen de werkzaamheden van start gaan.

De herinrichting begint bij de eerste drie haltes: UMC Utrecht, Heidelberglaan en Padualaan. Vorig jaar zouden deze haltes al vernieuwd worden, maar dit ging niet door omdat er onbekende kabels en leidingen in de grond werden aangetroffen.

De provincie Utrecht meldt dat de herinrichting van de haltes op het traject Vaartsche Rijn naar Science Park ervoor moet zorgen dat de haltes beter voldoen aan de behoeften van de reizigers.

Grotere overkapping

De herinrichting gaat zorgen voor nieuwe overkappingen bij de haltes. De overkappingen zullen groter worden, van vier meter naar vijfentwintig meter. De zitplekken worden uitgebreid en duurzamer doordat deze van bamboe gemaakt worden. Beveiligingscamera’s worden, samen met de in-en uitcheckpunten, in de overkapping geplaatst. Daarnaast worden zonnepanelen en ledlampen geïnstalleerd.

Tijdens de werkzaamheden rijdt de tram zoals gebruikelijk, met uitzondering van een aantal weken waar de tram wel passeert, maar niet stopt op een tramhalte.

De enige tramhalte die ongewijzigd blijft, is de halte bij Utrecht Centraal Centrumzijde. Deze halte is gemoderniseerd tijdens de verbouwing van OV-knooppunt Utrecht Centraal Centrumzijde. De verwachting is dat de eerste drie haltes in september klaar zullen zijn. Overige haltes worden later aangepakt. De tram zal de reguliere dienstregeling aanhouden gedurende de werkzaamheden.