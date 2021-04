De herinrichting van de Utrechtse Nachtegaalstraat is bijna klaar. De gemeente gaat volgende week de laatste asfaltlaag in de straat aanbrengen en daarmee gaan de werkzaamheden de laatste fase in.

Het aanbrengen van de asfaltlaag gebeurt in de avond en nacht van woensdag 21 april op donderdag 22 april en duren van 19.00 tot 7.00 uur. Omwonenden kunnen volgens de gemeente licht- en geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. Er wordt ’s nachts gewerkt om de drukte overdag te vermijden.

De weg is tijdens de werkzaamheden dicht voor fietsers en motorvoertuigen. Zij worden ter plekke omgeleid. Ook de parkeerplaatsen en de laad- en losplaatsen kunnen die avond en nacht niet gebruikt worden. De winkels en huizen in de straat blijven wel gewoon bereikbaar voor voetgangers. Op donderdag 22 april gaat de weg weer open voor al het verkeer.

De gemeente meldt dat de planning van de werkzaamheden afhankelijk is van het weer, omdat er bijvoorbeeld niet geasfalteerd kan worden als het regent. Na het asfalteren wordt er nog een middenstrook gemaakt. Ook die werkzaamheden zullen overlast geven. De gemeente komt later nog met meer informatie over wanneer dat precies is.

Meer ruimte

De herinrichting van de Nachtegaalstraat is begin dit jaar begonnen en nu dus bijna klaar. Doel was om de straat prettiger te maken voor bewoners en winkelend publiek. Er moest meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers zijn straks de hoofdgebruikers van de straat. Ook komen er meer bomen en groen, mogelijkheden voor geveltuintjes, betere oversteekplaatsen en meer fietsparkeervakken.

Als de herinrichting van de Nachtegaalstraat klaar is, is de aangrenzende Burgemeester Reigerstraat aan de beurt. De werkzaamheden daar beginnen naar verwachting in november.