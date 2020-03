Herinrichting Utrechtse straten vertraagd door coronacrisis De Voorstraat. Foto: Robert Oosterbroek

De herinrichting van straten in het centrum van Utrecht loopt vertraging op door de coronacrisis. Het werk aan Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat is stilgelegd en de verwachting is dat ook de werkzaamheden aan de Voor- en Wittevrouwenstraat worden vertraagd.