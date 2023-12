Herinrichting van de Socrateslaan in Utrecht laat nog langer op zich wachten

De start van de herinrichting van de Socrateslaan laat nog langer op zich wachten. Er was al sprake van vertraging, maar het verleggen van kabels en leidingen ter voorbereiding van de werkzaamheden duurt nog langer. Naar verwachting zal de herinrichting in het najaar van 2024 beginnen.

De vertraging die de gemeente aankondigt, komt bovenop een vertraging van tien maanden die eerder dit jaar al bekend werd. Het heeft allemaal te maken met de aanwezige kabels en leidingen in de grond. Door de gemeente en NUTS-bedrijven was onderschat hoe veel werk er moest gebeuren, en de kabel- en leidingbedrijven hebben ook nog eens veel voorbereidingstijd nodig voor de werkzaamheden. Pas nadat die werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan de geplande herinrichting beginnen.

Eigenlijk moest de herinrichting in juli van dit jaar beginnen, toen was de ambitie het tweede kwartaal van 2024, dat wordt nu bijgesteld naar het najaar van dat jaar. Wel onderzoekt de gemeente of het werk aan de kabels en leidingen gecombineerd kan worden met de herinrichting van de Socrateslaan. Op die manier willen ze tijd besparen.

Groen

Door de verdere vertraging gaat de gemeente wel tijdelijk groen plaatsen aan de Socrateslaan om de kale straat te vergroenen. Begin 2023 zijn namelijk al bomen gekapt om plaats te maken voor de geplande herinrichting. Aanvullend wordt de rijbaan tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan ook alvast versmald tot één rijbaan om de veiligheid van de straat te vergroten.

De maatregelen lopen vooruit op het plan van de gemeente, die van de Socrateslaan net zoals het aangrenzende ‘t Goylaan een stadsboulevard willen maken. Dat betekent minder ruimte voor auto’s, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer groen dat wordt toegevoegd.