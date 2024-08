Herinrichting van tramhalte Padualaan in Utrecht begint vrijdag

De tramhalte Padualaan op het Utrecht Science Park wordt vanaf vrijdag heringericht. De tram stopt daardoor van 16 augustus tot en met 1 september niet bij deze halte.

De tramhaltes worden van Vaartsche Rijn tot aan Utrecht Science Park heringericht. Alleen de tramhalte Utrecht Centraal Centrumzijde blijft ongewijzigd. De herinrichting is eind mei al begonnen, met de haltes UMC Utrecht en Heidelberglaan. Die haltes zijn inmiddels helemaal vernieuwd en nu is dus de halte Padualaan aan de beurt. Tijdens de werkzaamheden op de Padualaan rijdt de tram in principe volgens dienstregeling.

Van 16 augustus 22.30 uur tot en met 1 september is dat anders. Die periode stopt de tram namelijk niet bij de halte Padualaan. Tramreizigers kunnen uitstappen bij de halte Heidelberglaan, waar de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. Busreizigers kunnen wel uitstappen bij de Padualaan.

Uitgesteld

De tramhaltes krijgen tijdens de herinrichting grotere overkappingen en het aantal zitplekken wordt uitgebreid. De zitplekken worden ook duurzamer, omdat ze van bamboe worden gemaakt. Beveiligingscamera’s en in- en uitcheckpunten worden in de overkapping geplaatst en er worden zonnepanelen en ledlampen geïnstalleerd.

De herinrichting had eigenlijk vorig jaar al moeten gebeuren, maar dat ging toen niet door omdat er onbekende kabels en leidingen in de grond werden aangetroffen. Nu zijn de werkzaamheden dus wel in volle gang. De Padualaan is de laatste halte die in de eerste fase van de herinrichting wordt aangepakt. De overige haltes op het traject zijn later aan de beurt.