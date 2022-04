Herkomst straatnamen Utrecht: waar komt de naam Weg der Verenigde Naties vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

Wie met de auto vanaf de A2 de stad in komt rijden aan de kant van de Jaarbeurs, komt in veel gevallen over de Weg der Verenigde Naties. Het verkeer krijgt hier een eerste blik op de stad. Die bestaat nu vooral uit de hoogbouw in het stationsgebied; het Stadskantoor en de Verrekijker pronken in de avondzon. Even verderop maakt de weg een duik naar straatniveau en rijd je naast de tramlijn. Voor verbinding zorgt deze weg zeker, maar vanwaar de naam ‘Weg der Verenigde Naties’?

Nog net voor de Commissie Straatnaamgeving officieel werd geïnstalleerd – dat gebeurde in 1967 – kwam er een hele nieuwe, ‘moderne’ wijk in Utrecht. Kanaleneiland. Volgens Bettina van Santen was er voor de straatnaamgeving van deze pas aangelegde straten een hechte samenwerking tussen verschillende partijen. De Bouw- en Woningdienst, de chef Kabinet en Algemene Zaken en de gemeentearchivaris deden ieder een duit in het zakje bij het bedenken van de nieuwe straatnamen.

Vereniging voor Internationale Rechtsorde

Een belangrijke verkeersader naar de nieuwe wijk is de weg tussen het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, officieel gelegen in Transwijk-Noord. Die wordt halverwege de vorige eeuw omgedoopt tot Weg de Verenigde Naties. Het idee voor de straatnaam ‘Weg der Verenigde Naties’ kwam van de directeur van de Bouw- en Woningdienst. De Vereniging voor Internationale Rechtsorde had in 1955 verschillende steden verzocht om een straat of plein naar de Verenigde Naties te noemen.

De intergouvernementele organisatie van overheden zou in dat jaar namelijk tien jaar bestaan. Er zijn 193 landen lid van de Verenigde Naties. De organisatie houdt zich bezig met vijf kernactiviteiten: vrede en veiligheid, economische en sociale ontwikkeling, mensenrechten, humanitaire zaken en internationaal recht.

Bij dezelfde directeur kwam een idee vandaan voor een thema van straatnamen in de wijk: personen en organisaties die betrokken waren bij het internationaal recht en het Utrechtse verzet.

Vandaag de dag is het overigens zo dat iedereen mag meepraten met de commissie straatnaamgeving, die tot nieuwe straatnamen komt. De commissie bedenkt zelf ideeën voor straatnamen en onderwerpen, maar ook inwoners, wijkmanagers of projectleiders van nieuwbouwprojecten kunnen met voorstellen komen, schrijft de gemeente Utrecht.

