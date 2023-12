Herkomst straatnamen Utrecht: wie was Sweder III van Zuylen van Abcoud

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Sweder van Zuylenweg ligt tussen de Amsterdamsestraatweg en de Burgemeester van Tuyllkade en ligt op steenworp afstand van het Julianapark. De straat is vernoemd naar Sweder III van Zuylen van Abcoude. Wie was deze man?

Sweder III van Zuylen van Abcoude werd geboren in de late middeleeuwen omstreeks 1360, als zoon van Gijsbrecht van Abcoude en Johanne van Horne. Met zijn vrouw Anna van Leiningen bracht hij vier kinderen groot, maar hij had ook nog een aantal bastaardkinderen. Sweder van Zuylen van Abcoude was heer van de zelfstandige gebieden Gaasbeek, Putten en Strijen.

In Utrecht stichtte hij het Kartuizerklooster Nieuwlicht in 1392, ten behoeve van de verspreiding van het christelijk geloof. Om de bouw van dit klooster te kunnen starten, schonk Van Zuylen van Abcoude vijfhonderd oude Franse schilden uit zijn bezit in Putten en Strijen aan de kartuizers. Dit waren strenggelovige monniken, die streefden naar verlichting door ‘in stilte en eenzaamheid’ te zoeken naar contact met God. Van Zuylen van Abcoude stierf op een pelgrimstocht naar Jeruzalem omstreeks 1400, maar werd tot de afbraak van het klooster in 1580 herdacht door de kartuizer monniken.