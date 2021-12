Herkomst straatnamen: waar komt de naam Drieharingstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

Het is je misschien al wel eens overkomen: je loopt door het centrum van Utrecht en nét op het drukste moment van de week beland je opeens in de Drieharingstraat. Als sardientjes in een blik sta je daar in de rij om door de smalle passage te kunnen. Links en rechts loop je voorbij gezellig ogende horecazaakjes. Je gedachten dwalen af: heeft hier dan misschien ooit een visboer gezeten? Zou kunnen, de Drieharingstraat bestaat al een tijdje. Maar dat is het niet. De naam van het straatje tussen het Vredenburg en de Oudegracht heeft een wat meer omslachtige geschiedenis.

Tot zo’n 350 jaar geleden heette de Drieharingstraat nog de Vroedesteeg. De naam komt vermoedelijk van de familie De Vroede, die er destijds woonde. Maar in dezelfde periode krijgt de steeg langzaamaan een andere naam. De Drieharingsteeg. Lange tijd worden de namen nog door elkaar heen gebruikt. Wie kwam er in de zestiende eeuw opeens met die nieuwe straatnaam aanzetten?

Daar wilde ook de geschiedkundige Nicolaas van der Monde in 1846 een antwoord op weten. Hij spreekt over een huis met de naam De Drie Haringen, naar alle waarschijnlijkheid een herberg. Halverwege de zestiende eeuw was ‘De Drie Herings Erven’ te vinden in de toenmalige Vroedesteeg, waarschijnlijk op de plek waar nu de Douglas zit. Van der Monde noemt nog een andere theorie: op dezelfde plek stond een huis – nogmaals, waarschijnlijk een herberg – dat ooit toebehoorde aan ene Joost Harincx. Hij had het pand nagelaten aan drie erfgenamen.

“Hier rijst nu de vraag of de steeg naar de herberg De Drie Haringen, of naar de drie erfgenamen van Joost Harincx haren naam ontving”, overpeinst de geschiedkundige in zijn boek. Maar, zo redeneert hij, het idee dat de drie erfgenamen van Joost Harincx ook de eigenaars van een herberg genaamd De Drie Haringen zouden zijn? Dat is helemaal zo gek nog niet.

Hoewel de breedte van de Drieharingensteeg beperkt is, willen de bewoners aan het eind van de negentiende eeuw de naam veranderen. In de jaren ervoor is bij de bouw van nieuwe huizen aan de noordkant extra buitenruimte gemaakt. De Drieharingstraat, dat past dan beter.