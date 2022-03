Heroes Dutch Comic Con op 26 en 27 maart terug in Utrechtse Jaarbeurs

Na twee jaar komt Heroes Dutch Comic Con weer terug naar de Jaarbeurs. Op 26 en 27 maart kunnen liefhebbers van films, strips, games en meer weer terecht bij het Utrechtse evenement. Het kleurrijke evenement, dat ook buiten de jaarbeurs voor veel bezienswaardigheid zorgt, wordt voor de tiende keer georganiseerd.

Net zoals ieder jaar zal de beursvloer weer tjokvol staan met vermaak voor liefhebbers van ‘geeky activiteiten’. Er worden e-sports toernooien gehouden, er zijn activiteiten waar iedereen aan mee kan doen en kraampjes waar pop-cultuur gerelateerde producten gekocht kunnen worden. Ook striptekenaars van over de hele wereld, en acteurs uit onder andere de Netflixserie Cobra-kai zullen aanwezig zijn.

Ook zullen er net zoals voorgaande jaren ongetwijfeld weer honderden cosplayers – mensen verkleed als hun favoriete karakter uit bijvoorbeeld een game of film – op het evenement afkomen.

Voor de afgeblazen editie van afgelopen november werden 40.000 kaartjes verkocht. Kaarten voor het zelf gedoopte ‘geekiest’ (nerd-achtigste) weekend van het jaar zijn op het moment nog verkrijgbaar. Een aantal van de activiteiten waarvoor fans zich moeten registreren, zoals de wedstrijd voor het mooiste cosplay kostuum, zijn wel al volgeboekt.

