Herontwikkeling hoogste gebouw van Utrecht Science Park weer stap dichterbij

De transformatie van het Willem C. van Unnikgebouw op het Utrecht Science Park is een stap dichterbij. De Universiteit Utrecht heeft gekozen voor het ontwerp van architectenbureau Mecanoo, dat nu ook aan het hoofd staat van het ontwerpteam. De transformatie moet begin 2029 af zijn.

Het Unnikgebouw is met 75 meter het hoogste pand van de universiteit. Het is bijna zestig jaar oud en dat is te merken. Aan de gevel hangen al jaren groene doeken die afbrokkelende delen van de gevel moeten opvangen. Sinds de vondst van asbest een kleine tien jaar geleden staat het gebouw grotendeels leeg. Volgens DUB zei de toenmalige rector magnificus Bert van der Zwaan in 2009 “dat men beter een bom onder het gebouw kon leggen.”

Het besluit om het gebouw toch op te knappen werd in 2019 door de universiteit genomen. Sindsdien zijn er laagbouw aan de oostzijde en loopbruggen naar de bibliotheek gesloopt. De binnenkant van het gebouw moet voor het einde van dit jaar volledig zijn gestript. Daarna kan de renovatie beginnen.

Ontwerp

Met de bekendmaking van architectenbureau Mecanoo als hoofd van het ontwerpteam is de langgekoesterde wens van de transformatie dus een stap dichterbij. Het project heeft de naam Uniek, en het doel is om zowel het gebouw als het omliggende gebied in een nieuw jasje te steken. De herontwikkeling zal gebeuren met circulaire bouwtechnieken en het gebouw moet energieneutraal worden.

Het Unnikgebouw zelf moet weer plaats gaan bieden aan onderwijs, onderzoek en kantoren. Voor de ruimte om de toren heen wordt ingezet op een campusgebied met ontmoetings- en werkplekken, en horeca. Dit met het doel een omgeving te creëren die ontmoetingen tussen studenten, docenten en onderzoekers stimuleert.

Op het schetsontwerp van Mecanoo is een gebouw te zien dat doet denken aan een kruising van Wonderwoods en de Syp, twee torens rond het Jaarbeursplein. Ook om het gebouw wordt het nodige veranderd en gebouwd, maar de buitenkant van het educatorium en Grand Café The Basket lijken intact te blijven.

Grote projecten

Mecanoo is ook het architectenbureau achter de toekomstige grootschalige ontwikkeling rondom stadion Galgenwaard, het hoogbouwproject AIR bij station Leidsche Rijn en een gebouw in de Carthesiusdriehoek. “We hebben het volste vertrouwen dat ze ons zullen helpen om onze ambities waar te maken”, aldus Margot van der Starre, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit. “Mecanoo’s balans tussen creativiteit, duurzaamheid en functionaliteit sluit perfect aan bij onze doelen.”