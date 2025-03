Herontwikkeling speeltuin Wilhelminapark in Utrecht ‘had anders gemoeten’

De herontwikkeling van de speeltuin bij het Wilhelminapark in Utrecht had anders moeten verlopen. Dat liet wethouder Schilderman donderdagavond weten. Vorige maand ontstond er ophef over het nieuwe ontwerp van de speeltuin, dat niet in de smaak viel bij bewoners.

Het zorgde voor scheve blikken bij omwonenden van het Wilhelminapark: de aankondiging van de renovatie van het Trui van Lier Speelkwartier. De gemeente zegt dat het ontwerp in samenspraak met bewoners en kinderen is gemaakt, maar omwonenden gaven aan nergens van af te weten.

Donderdagavond vroegen de VVD en PvdA om opheldering aan de wethouder. Zij erkende dat het niet goed was gegaan. Het ontwerp was met een klein groepje bewoners gemaakt, maar de buurt als geheel was onvoldoende betrokken. Toen dit aan het licht kwam, is de start van de werkzaamheden uitgesteld.

De fracties vroegen zich ook af waarom de speeltuin überhaupt opnieuw ingericht moet worden, aangezien er speeltuinen in de gemeente zijn die in slechtere staat verkeren. De wethouder liet weten dat een opknapbeurt op de planning stond, en dat inspecties hadden aangetoond dat sommige onderdelen van de speeltuin aan vervanging toe waren. Daarnaast is er in de omgeving eigenlijk al te weinig speelruimte, dus kan de speeltuin bij het Wilhelminapark wel een verbetering gebruiken.

Het ontwerpproces zal nu gedeeltelijk opnieuw doorlopen worden, waarbij de buurt betrokken zal zijn.