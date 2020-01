Herontwikkeling Tivoli Oudegracht loopt maanden vertraging op

De herontwikkeling van Tivoli Oudegracht heeft maanden vertraging opgelopen. Eigenlijk moest er nu al flink gewerkt worden in het complex dat omgebouwd gaat worden tot horeca, kinderopvang en plek voor andere bedrijvigheid. De geplande opening in 2020 gaat echter niet meer lukken, de ontwikkelaar hoopt medio 2021 open te gaan.

Het Tivoli-complex aan de Oudegracht 245 en een paar panden aan de Springweg wachten op de komst van bouwvakkers. Het voormalige kloostercomplex, weeshuis, café-restaurant, poppodium en tijdelijke thuisbasis voor Kytopia moest eigenlijk dit jaar getransformeerd worden.

In oktober 2018 werd duidelijk dat ontwikkelaar Stadswaarde Vastgoed en initiatiefnemer/conceptontwikkelaar Douwe van Akkerveeken de aanbesteding van het pand gewonnen hadden. Zij kwamen met het idee voor horeca, waaronder een hotel en een restaurant in de grote zaal, kinderopvang en ruimte voor andere bedrijven waaronder een koffiebranderij, bierbrouwerij en bakkerij.

Uitwerking

De plannen worden nu uitgewerkt, maar dat duurt langer dan verwacht. In 2018 maakte de gemeente bekend dat in 2020 het vernieuwde complex open zou gaan, ‘om het voormalige Tivoli weer een toonaangevend Utrechts monument te maken’.

In maart 2019 vertrok Kytopia al om plaats te maken voor de herontwikkeling. Nu blijkt echter dat een opening dit jaar niet meer gaat lukken.

Ontwikkelaar Stadswaarde laat weten dat het een complexer project is dan eerder ingeschat. Ze hopen in de loop van dit jaar wel te starten met de verbouw en mogelijk in 2021 jaar te openen.