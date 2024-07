Herontwikkeling Van Unnikgebouw en omliggend gebied op Utrecht Science Park stap dichterbij

De Universiteit Utrecht heeft groen licht gegeven voor de ontwerpfase van Project Uniek, waar onder meer het Van Unnikgebouw onder valt. Het duurt nog wel even voordat het gebouw van de universiteit weer in gebruik wordt genomen. De oplevering staat namelijk gepland in 2029.