Herstel kapotgevroren fietspad Croeselaan duurt nog even, maar kost gemeente geen geld

Het duurt nog wel even voordat het kapotgevroren fietspad aan de Croeselaan in Utrecht is gerepareerd. Om er zeker van te zijn dat het nu op de juiste manier wordt hersteld moeten eerst een aantal proeven worden gedaan. Voordeel is wel dat er geen extra kosten zijn voor de gemeente, omdat het probleem binnen de garantieperiode ontstond.

In februari van dit jaar was het een periode erg koud in Utrecht. Er lag een laag sneeuw in de stad en op verschillende plekken werd geschaatst. In dezelfde periode is het fietspad aan de Croeselaan, dat in 2018 werd aangelegd en werd gepresenteerd als ‘een van de meest duurzame straten van Utrecht’, kapotgevroren.

Verschillende Utrechtse partijen hebben daarna om opheldering gevraagd. “Hoe is het mogelijk dat een net aangelegd fietspad, dat is gemaakt met zorgvuldig gekozen, duurzame materialen een dergelijke vorstperiode, die voor Nederland niet uniek is, niet doorstaat”, was een van de vragen van de fracties.

Cycli

De gemeente zegt nu in een reactie dat het beton niet bestand was tegen snel opvolgende vorst- en dooicycli. Uit onderzoek is overigens gebleken dat niet het hele fietspad geruïneerd is, het zou alleen om de bovenlaag gaan.

Het materiaal dat is gebruikt, is een nieuw product met duurzame eigenschappen. In de ontwikkeling is volgens de gemeente rekening gehouden met de Nederlandse weersomstandigheden. Er zou door de ontwikkelaar tien jaar onderzoek zijn gedaan naar het product en in 2016 zijn er experimenten in de praktijk gestart.

Risico’s

Omdat de gemeente duurzaamheid naar eigen zeggen belangrijk vindt is ervoor gekozen het materiaal toe te passen en daarbij afspraken te maken over de garantie. “Innovatie brengt risico’s met zich mee, maar is wel nodig om vooruitgang te boeken.”

Zoals hierboven al beschreven hoeft niet het hele fietspad opnieuw te worden aangelegd. Uit het onderzoek bleek namelijk dat de onderlaag nog sterk genoeg is. Er wordt momenteel gekeken naar andere materialen die de nieuwe toplaag kunnen vormen.

Tien weken

Om er zeker van te zijn dat nu wel het juiste product wordt toegepast, worden eerst proefvakken aangebracht. Hieruit worden monsters genomen en die worden vervolgens onderzocht in een laboratorium. Dit proces duurt ongeveer tien weken. “Dan kan definitief besloten worden welke herstelmethode en welk materiaal ervoor zorgt dat deze schade niet nog een keer optreedt.”

De gemeente zegt dat er geen extra kosten zijn gemoeid met het herstel aangezien het werk een garantieperiode heeft van dertig jaar. “Dit is zo afgesproken, omdat het hier gaat om een innovatief product.” Tot slot zegt de gemeente dat het materiaal niet op andere plekken aan de Croeselaan gebruikt wordt. Dit was eerder wel het idee.