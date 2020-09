Herstel kluismuren Kromme Nieuwegracht ging niet zonder slag of stoot

De gemeente Utrecht begon in januari 2017 met het herstellen van de kluismuren aan de Kromme Nieuwegracht. Al snel bleek dat de toegepaste methode niet werkte op deze locatie. De ondergrond was simpelweg te slap, waardoor er tijdens het werk scheurtjes ontstonden in één van de muren. Er moest daarom een nieuwe aanpak worden verzonnen.

De kluismuren aan de Kromme Nieuwegracht zijn de muren tussen het water en de kelders die onder het wegdek liggen. Deze muren zijn onderhevig aan het water en ook aan de elementen. Daarom moeten ze om de zoveel tijd worden hersteld.

Dat herstel begon in 2017. Vlak daarvoor had de gemeente de Krommerijnbrug aangepakt en het plan was om dezelfde techniek toe te passen op de kluismuren aan de Kromme Nieuwegracht. Dit ging echter niet goed.

Slap

Er werd verticaal door de muur geboord zodat onder het bouwwerk water en cement kon worden gespoten. De ondergrond bleek echter te slap om deze fundering te kunnen dragen. “We zagen het in 4 uur tijd helemaal misgaan”, zegt Gerrit Heenck, directievoerder bij de gemeente Utrecht.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Er moest een andere methode worden verzonnen. Na overleg met verschillende specialisten was in het voorjaar van 2017 een nieuwe aanpak bedacht. Er zouden stalen damwanden in de grond worden aangebracht die de slappe laag bijeen konden houden.

“Onder lage druk werd er water en cement onder de kluismuren gespoten. Daar werd vervolgens de fundering op gebouwd. Het bleek een schot in de roos.”

Utrechts Plat

Op de plek waar het begin 2017 misging is een hele nieuwe kluismuur gebouwd. Om het historische aanzicht intact te houden moesten de juiste stenen worden gevonden. Die bestonden echter niet meer.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

“De muren zijn gebouwd met Utrechts Plat, dat is een steenformaat die in de 18e eeuw in en rond Utrecht veel is gebruikt. We hebben contact gehad met een steenfabriek uit Gelderland. Zij konden een steen maken met precies dezelfde samenstelling en kleur.”

Honderd jaar

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan een deel van de Kromme Nieuwegracht afgerond. Er staan duizenden nieuwe palen onder de muren die fungeren als fundering. Volgens Heenck gaan die zo’n honderd jaar mee.

De Kromme Nieuwegracht is vanwege de werkzaamheden lange tijd afgesloten geweest voor doorgaand verkeer. Vanaf donderdag is de weg weer open.