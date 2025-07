Herstel werfkelders op noorden van Oudegracht stil tijdens bouwvak, verkeershinder blijft

De werkzaamheden van de werfkelders aan de Oudegracht tussen de Zandbrug en Jacobibrug liggen vanaf 21 juli tot en met 17 augustus stil vanwege de bouwvakantie. Auto’s en fietsers kunnen er in deze periode nog steeds niet langs en worden omgeleid. De loopbrug blijft staan, zodat voetgangers erlangs kunnen.

In juni zijn keldereigenaren gestart met het herstel van de werfkelders bij Oudegracht 34 tot en met 40. De werkzaamheden zijn inmiddels opgeschoven naar Oudegracht 34 t/m 40. De gemeente verwacht dat deze kelders – na een pauze in de bouwvakantie – begin oktober 2025 hersteld zijn. Daarna schuift het werk weer op, naar huisnummers 28 tot en met 32.

In totaal worden 13 werfkelders in 2025 en 2026 hersteld. Het werk gebeurt in delen. De kelders van huisnummers 44 t/m 48 waren eerst aan de beurt. Afgezien van één kelder zijn deze hersteld.

Mogelijk herstelt de eigenaar van Oudegracht 50 daarna ook nog twee werfkelders. Als dit het geval is, duren de werkzaamheden tot eind maart 2026. In het andere geval is het werk in januari 2026 gereed.