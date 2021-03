Herstelwerkzaamheden Uithoflijn nog niet afgerond; mogelijk geluidsoverlast voor omwonenden

De herstelwerkzaamheden die verricht worden aan de Uithoflijn zijn nog altijd niet afgerond. Op 16 maart kwam een tram in botsing met een bestelbusje, waardoor de tram ontspoorde.

Niet alleen de tram raakte beschadigd, maar ook de bovenleiding van de trambaan. Volgens de provincie Utrecht moeten daarom komend weekend herstelwerkzaamheden aan de bovenleiding worden uitgevoerd. Dat gaat gebeuren in de nacht van 28 op 29 maart.

Afgelopen week werd de trambaan al gerepareerd, zodat de dienstregeling in ieder geval hervat kon worden. De werkzaamheden aan de bovenleiding zijn om ervoor te zorgen dat de zogenoemde rijdraden, waar de trams stroom afhalen, goed zijn afgesteld.

Geluidsoverlast

De werkzaamheden zijn vlakbij stadion Galgenwaard en duren van zondagavond 22.30 tot maandagochtend 05.30 uur. Om het openbaar vervoer niet te verstoren, wordt er ’s nachts gewerkt.

Dat betekent wel dat mensen die in de buurt van Stadion Galgenwaard wonen geluidsoverlast kunnen hebben, omdat er hoogwerkers over het spoor rijden. Volgens de provincie Utrecht zijn bewoners van de Herculesflat per brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.

Politieonderzoek

De tram op de Uithoflijn kwam op 16 maart in botsing met een bestelbusje van supermarktketen Jumbo. Er vielen geen gewonden, maar de schade door de aanrijding was groot. Later bleek uit politieonderzoek dat de bestuurder van het bestelbusje onder invloed was en door rood was gereden.