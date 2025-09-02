Aantal fietsongevallen in Utrecht in een jaar tijd gestegen

De zomervakantie is voorbij en de meeste mensen moeten weer gewoon op hun fietsje naar school of werk. Dat is alleen wel een stukje onveiliger dan eerst: de kans dat je bij een ongeval betrokken raakt, is namelijk groter geworden. Het aantal fietsongevallen in Utrecht is in een jaar tijd namelijk met 4,6 procent toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van de vergelijkingssite Independer, die het onderzoek baseerde op data van onder andere Rijkswaterstaat en verzekeraars. Vorig jaar vonden er in Nederland 20.640 fietsongevallen plaats. Dit is een toename van 6,3% ten opzichte van 2023. Toen ging het om 19.417 geregistreerde incidenten.

Meer verkeersongevallen

Ook in Utrecht is het aantal verkeersongevallen op de fiets toegenomen. In 2023 waren er 409 ongevallen op de fiets. In 2024 waren dat er 16 meer, dus 425 gevallen.

Met name in de Randstad is het relatief onveilig om te fietsen, zegt Independer. In de top 10 meest onveilige fietsgemeenten staat op één bijvoorbeeld Leiden. Andere steden in dat rijtje zijn onder andere Westland, Den Haag en Delft. Utrecht staat niet in de top 10.

Fatbikes

Een opvallende trend is dat het aantal ongevallen met fabikes toeneemt volgens Independer. “In 2024 waren er ten minste 634 ongevallen waarbij een fatbike betrokken was. In 2023 werden er nog ‘maar’ 112 fatbike-ongevallen geregistreerd. Dat is ruim vijf keer zoveel”, schrijft het platform. “Van alle ongevallen met een elektrische fiets was zelfs 45,8% met een fatbike. Dus bijna de helft van alle elektrische fietsongevallen.”

Utrecht staat op de derde plek van alle gemeenten in Nederland met het aantal fatbike-incidenten. In onze stad vonden in 2024 36 incidenten plaats.