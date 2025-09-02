Aantal fietsongevallen in Utrecht in een jaar tijd gestegen

De zomervakantie is voorbij en de meeste mensen moeten weer gewoon op hun fietsje naar school of werk. Dat is alleen wel een stukje onveiliger dan eerst: de kans dat je bij een ongeval betrokken raakt, is namelijk groter geworden. Het aantal fietsongevallen in Utrecht is in een jaar tijd namelijk met 4,6 procent toegenomen.
Dat blijkt uit cijfers van de vergelijkingssite Independer, die het onderzoek baseerde op data van onder andere Rijkswaterstaat en verzekeraars. Vorig jaar vonden er in Nederland 20.640 fietsongevallen plaats. Dit is een toename van 6,3% ten opzichte van 2023. Toen ging het om 19.417 geregistreerde incidenten.
Meer verkeersongevallen
Ook in Utrecht is het aantal verkeersongevallen op de fiets toegenomen. In 2023 waren er 409 ongevallen op de fiets. In 2024 waren dat er 16 meer, dus 425 gevallen.
Met name in de Randstad is het relatief onveilig om te fietsen, zegt Independer. In de top 10 meest onveilige fietsgemeenten staat op één bijvoorbeeld Leiden. Andere steden in dat rijtje zijn onder andere Westland, Den Haag en Delft. Utrecht staat niet in de top 10.
Fatbikes
Een opvallende trend is dat het aantal ongevallen met fabikes toeneemt volgens Independer. “In 2024 waren er ten minste 634 ongevallen waarbij een fatbike betrokken was. In 2023 werden er nog ‘maar’ 112 fatbike-ongevallen geregistreerd. Dat is ruim vijf keer zoveel”, schrijft het platform. “Van alle ongevallen met een elektrische fiets was zelfs 45,8% met een fatbike. Dus bijna de helft van alle elektrische fietsongevallen.”
Utrecht staat op de derde plek van alle gemeenten in Nederland met het aantal fatbike-incidenten. In onze stad vonden in 2024 36 incidenten plaats.
Gekoppelde berichten
Komende weken onderzoek naar verkeersveiligheid op de Draaiweg in Utrecht
Het onafhankelijke onderzoek naar de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de David Mollemstraat, Draaiweg en Talmalaan…
Utrecht laat onafhankelijk onderzoek doen na dodelijk ongeluk Draaiweg
De gemeente Utrecht gaat een onafhankelijk verkeersveiligheidsonderzoek starten naar aanleiding van het dodelijke verkeersongeval begin…
Fietser gewond door aanrijding met bus op Catharijnesingel in Utrecht
Op de Catharijnesingel in het centrum van Utrecht is donderdag aan het einde van de…
6 ReactiesReageren
Die cijfers zijn nog niet eens een indicatie van het daadwerkelijke aantal fietsongelukken. Kleine botsingen met kleiner letsel en schades halen de statistieken niet. En dan zijn er nog de zeer vele bijna ongelukken … .
Utrecht is zeker de gevaarlijkste fietsstad van NL.
Het zou ook eens leuk zijn als ze er bij zetten als fietsers onder invloed zijn van alcohol of drugs zijn. Maar ook of een fietser alle verkeersregels aan zijn mouw spelden tijdens een ongeluk!! Want mijn ervaring is dat veel fietsers het niet zo nauw nemen met welke regels dan ook.
Verbaast me niks als je ziet hoe krankzinnig fietsers soms zijn. En dan heb ik het zeker niet alleen over fatbikers, maar alle soorten fietsers.
Veel fietsers gedragen zich als debielen. Als automobilist heb je het nakijken.
Het zou ook eens leuk zijn als ze er bij zetten als automobilsten onder invloed zijn van alcohol of drugs zijn. Maar ook of een automobilist alle verkeersregels aan zijn mouw spelden tijdens een ongeluk!! Want mijn ervaring is dat veel automobilisten het niet zo nauw nemen met welke regels dan ook.
Meer fietsers = meer fietsongelukken. Je kunt het echt zien aankomen. Dus geheel volgens verwachting, lijkt mij.