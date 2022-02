Het coronaproject van Oscar Kocken uit Utrecht: speurtocht naar het hele alfabet aan omleidingsborden

Toen de Utrechtse theatermaker Oscar Kocken twee jaar geleden door Utrecht wandelde, kwam hij tot zijn verbazing een omleidingsbord tegen met daarop de letter X. Voor hem een opvallend gezicht, dus maakte hij er een foto van. De vlinders die toen in zijn buik zaten gaven hem het idee om de foto – in plaats van een getypte letter – te gebruiken als afsluiting van het eerstvolgende bericht naar zijn date. Een leuk idee, maar, dacht de romanticus, wat nou als ik haar hele naam bij elkaar spaar? Zo begon Kocken aan een uniek coronaproject.

De zoektocht naar de volledige naam van zijn date duurde uiteindelijk langer dan de verstandhouding zelf, maar de Utrechter liet zich hierdoor niet uit het veld slaan. “De naam van mijn volgende liefde kan ik natuurlijk niet raden. Als ze Ans heet ben ik al klaar, maar je zal net zien dat ik Xantippe tegen het lijf loop”, zegt de goedlachse Kocken. “Om het zekere voor het onzekere te nemen, ben ik maar voor het hele alfabet gegaan. Alleen de I, L, Q en Y ontbreken nog. Dit is typisch zo’n idee dat je snel bedenkt, maar waarbij het de kunst is om het ook daadwerkelijk uit te voeren.”

Misverstand

Het bord waarmee het allemaal begon, viel hem op door een misverstand. “Ik dacht dat het bord met een X betekende dat de rondleidingen A tot en met X door de stad liepen. Nou gaat Utrecht nog eens een prijs winnen voor de stad met de meeste omleidingen, maar dat het zo erg was, deed mij wel schrikken.” Wat bleek: “De letter waarmee de omleiding wordt aangegeven staat voor de plek waar deze naartoe gaat. Voor een omleiding naar de Adelaarstraat wordt de A gebruikt, een rondleiding naar de Neude krijgt een N.”

“Het leuke aan het project is dat een wandeling door de stad nu een doel heeft. Normaal is het toch een beetje het ene been voor het andere zetten, nu is het een soort van speurtocht.” Bovendien kan achter iedere bocht of hoek het ontbrekende bordje staan. “Als ik nu op de fiets of in de auto zit kijk ik actief om mij heen, de speurstand staat altijd aan.”

Tweet

Bijna twee jaar lang bleef hij rustig in zijn eentje zoeken. Op 2 februari schakelde hij hulp in door de stand van zijn project wereldkundig te maken op Twitter, onder zijn alias ‘Oscar de Omleidingsbordenverzamelaar’. “Het is niet het meest sexy coronaproject om mee te koop te lopen en ik hoop ook in de toekomst een date te kunnen scoren”, lacht Kocken. “Maar sinds de tweet viraal is gegaan, krijg ik goede reacties. Iemand uit Dordrecht had een L gevonden en vroeg of ik die wilde komen fotograferen. Zelfs Rijkswaterstaat kwam in de lucht om te vertellen waar ik alle omleidingen in Nederland kon terugvinden.”

Bij zijn tweet stond een compilatie met 22 foto’s van omleidingsborden, die merendeels in Utrecht zijn gemaakt. Kocken verwacht dat het vinden van die laatste nog best wel eens een pittige ‘queeste’ zou kunnen worden. “Dus als ik er één in het vizier krijg, wil ik er best voor naar de andere kant van het land rijden, mits ik het ergens mee kan combineren.” Hoe spannend de ontknoping van het project mag zijn, de verzamelaar houdt zijn gezond verstand erbij. “Als ik een Y langs de snelweg zie staan, parkeer ik mijn auto echt niet op de vluchtstrook.”

Mijn coronaprojectje is bijna klaar! Wie wijst mij waar ik de laatste letters kan vinden? pic.twitter.com/duUr9brLmQ — Oscar de Omleidingbordenverzamelaar (@OscarKocken) February 2, 2022

Grap

Of hij ook iets met de verzameling gaat doen, weet hij niet. “Het is gewoon een grote grap waar ik mij een hele poos mee heb vermaakt. Nu het viraal gaat, hebben andere mensen er ook plezier van en dat is helemaal top.”

Het gesprek met Kocken heeft ondertussen een melige zijweg genomen. Heel veel straten en plekken met en Y of Q kent ons land natuurlijk niet, dus… “Misschien leest de gemeente dit artikel wel en denken ze daar: ‘Laten we die jongen eens een handje helpen en een paar straten in Utrecht voor hem omleggen.’” Een noodzakelijk kwaad? “Ik denk dat heel Utrecht er vrede mee zou hebben als ze weten waarvoor het is.” zegt de omleidingsbordenverzamelaar met een knipoog.