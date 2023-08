Het duurt nog wel even voordat opnieuw ingerichte Ooster- en Westerkade in Utrecht ‘groene uitstraling’ krijgen

De herinrichting van de Ooster- en Westerkade in Utrecht is bijna afgerond, maar het gaat waarschijnlijk nog langer dan een jaar duren voordat de straten de definitieve groene inrichting krijgen. Nu het grove werk bijna achter de rug is wil de gemeente kijken hoe de kades gebruikt worden om vervolgens te bepalen waar de groenvakken komen. Om dat goed te kunnen doen komen er paaltjes die foutparkeren tegen moeten gaan.



In maart vorig jaar zijn de werkzaamheden aan de kades begonnen. Eerst werd de Westerkade aangepakt en vervolgens de Oosterkade. Het idee was om beide straten aantrekkelijker te maken door meer groen toe te voegen en auto’s te weren. Ook moet de verbinding tussen de binnenstad en station Vaartsche Rijn verbeterd worden om op die manier weer station Utrecht Centraal te ontlasten.

Parkeren

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Ooster- en Westerkade bijna afgerond. Het viel de Utrechtse fracties van ChristenUnie, CDA, Student & Starter, Partij voor de Dieren, GroenLinks en VVD op dat automobilisten langs de Westerkade hun voertuig aan de kant van het water parkeren. “Terwijl hier geen parkeerplaatsen zijn.” De partijen hebben het college daarom gevraagd waarom er op deze plek voor verharding is gekozen.

In antwoord op die vragen schrijft het college van B&W dat de ruimte, waar nu dus af en toe auto’s geparkeerd staan, bedoeld is om te wandelen. Verder kunnen fietsers er bijvoorbeeld uitwijken voor tegenliggers. “Het doel was een brede boulevard te maken richting de binnenstad, waar fietser en voetganger op natuurlijke wijze kunnen mengen en de voetganger voldoende ruimte te geven”, schrijft het college. Dat is volgens de gemeente ook al aan het ontstaan.

Paaltjes

Om te voorkomen dat auto’s langs het water blijven parkeren, en daarmee de routes van de voetgangers beïnvloeden, komen er tijdelijk paaltjes. De gemeente is nu nog terughoudend met het aanleggen van groenvakken op deze plekken, omdat zij eerst wil weten hoe de kades gebruikt gaan worden. “Wij willen nu geen groenvakken aan de kade aanleggen, omdat we hiermee ingrijpen in het gehele functioneren van het ontwerp, zonder dat we nog weten hoe de ruimte precies gebruikt gaat worden.”

Op basis van de evaluatie wordt een voorstel gedaan voor een definitieve invulling van de Ooster- en Westerkade. Dit onderzoek duurt ongeveer een jaar. Het college schrijft tot slot dat het gebied nu nog stenig oogt, maar dat het op termijn dus een groenere uitstraling krijgt. “Door de groenvakken, de palen met klimgroen aan de gevelzijde (komen dit najaar), maar zeker ook door de grotere bomen.”