Het duurt straks 1,5 uur om een rondje te varen over de Utrechtse singel

De Utrechtse singel is straks, wanneer het water weer helemaal om de stad loopt, bijna 6 kilometer lang. Met een maximumsnelheid van 4,5 kilometer duurt het ongeveer 1,5 uur om een rondje te varen.

Op 12 september moet het werk aan het laatste deel van de singel zijn afgerond. Momenteel wordt er nog hard gewerkt tussen de Marga Klompébrug en Hoog Catharijne. Graafmachines graven daar de laatste 200 meter van de singel uit.

Voordat het uitgraven in dat deel kon beginnen moesten er oude funderingsresten worden verwijderd. Ook lag er vervuilde grond in dit deel van de singel. Dat is inmiddels weggehaald.

Daarnaast wordt gestart met de voorbereiding voor het inzaaien van het groen bij het Willemsplantsoen. Via verschillende webcams zijn de werkzaamheden live te volgen.