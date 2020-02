Het eind van de iconische rode beuk: 170 jaar oude boom gaat neer

De kap van de 170 jaar oude rode beuk aan de Emmalaan in Utrecht is begonnen. De iconische boom is aangetast door schimmel. Vanwege de omvang van de boom gaat de kap zeker twee dagen duren.

Het geluid van de kettingzaag klinkt constant. De grote takken van de rode beuk komen met een grote dreun op de grond neer. De rode beuk heeft het gevecht tegen de schimmels en zwammen verloren en moet neer.

De rode beuk had bij veel bewoners een plekje in hun hart. De afgelopen jaren is er dan ook veel aan gedaan om de boom te behouden en zo goed mogelijk te verzorgen. De laatste maanden stonden er hekken om het gevaarte waaraan in de loop van de tijd van alles werd opgehangen ter nagedachtenis aan de boom.

In januari werd er een heuse afscheidsbijeenkomst georganiseerd. Bewoners kwamen samen om een herinnering, gedicht en foto’s te delen.

Nieuwe boom

Dinsdagochtend begonnen werklui met het neerhalen van grote takken. De stam wordt daarna in delen gekapt. “Het verlies van de markante ‘rode beuk’ gaat ons allen aan het hart. Daarom hebben wij gezocht naar een waardige vervanger om zijn plek in te nemen. De nieuwe boom staat al klaar bij een kweker in Brabant”, aldus wethouder Kees Diepeveen.

Binnenkort krijgt deze bruine beuk zijn nieuwe stek op de rotonde Emmalaan/Oudwijk. Nadat de oude beuk in zijn geheel is verwijderd worden de wortels en de stamvoet verwijderd.

Hierna wordt er schone grond aangebracht waarin de nieuwe boom wordt geplant. De verwachting is dat alle werkzaamheden van kap tot herplant ongeveer twee weken duren.